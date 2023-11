O jogo entre o Grémio e o Corinthians ficou marcado por um momento insólito. Furioso com a atuação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, um dirigente do Timão, Alessandro Nunes, foi até à sala onde estava o sistema de videoarbitragem e tentou invadir a sala, ainda que sem sucesso.



«Errei e o meu comportamento foi inadequado. Mas mais inadequado e lamentável é o VAR estar em frente ao monitor e ver várias vezes o que aconteceu e não auxiliar o árbitro que está em campo. É um absurdo. Estamos numa zona desconfortável [da tabela] e lances decisivos têm influência nos resultados. Só queremos igualdade. A tecnologia não está a ser usada para ajudar os árbitros», referiu Alessandro Nunes, citado pelo Globo Esporte.



Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver o dirigente a forçar a entrada na sala. «É uma vergonha! É uma vergonha!», disse enquanto a equipa de segurança o tentava demover assim como a outros elementos do Corinthians.



No entanto, a imprensa brasileira refere que não estava nenhuma árbitro na sala que é usada apenas para equipamentos de transmissão. A central fica na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro.



Mesmo em inferioridade numérica desde os dez minutos, o Corinthians venceu o Grémio por 1-0.



Veja como tudo aconteceu: