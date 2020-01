Zinedine Zidane conheceu este domingo o proprietário do Almeria, Turki Al-Sheikh, e com Guti, técnico da equipa do segundo escalão do futebol espanhol.



O investidor saudita quis assinalar a reunião com o treinador do Real Madrid e gravou um vídeo com este. Na publicação feita nas redes sociais Al-Sheikh simulou atingir Zizou com uma cabeçada no peito, lembrando a que este deu a Materazzi na final do Mundial 06 entre França e Itália.



Ora veja: