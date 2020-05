Gruas, ecavadoras e camiões são, por esses dias, a única coisa que pisa o relvado do estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, cujas obras têm avançado mais depressa do que inicialmente previsto… graças à pandemia.

Isto porque o facto de os jogos da retoma de La Liga se irem realizar à porta fechada fez com que os responsáveis do clube tenham optado por jogar no estádio da academia merengue, permitindo o avançar das obras de restruturação.

Desta forma, de acordo com o AS, já se fala na possibilidade de a obra estar pronta no início de 2022, quase um ano antes da data inicialmente prevista.

Veja como está o interior do estádio:

No exterior as obras arrancaram há mais tempo e também já se veem mudanças: