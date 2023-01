O defesa Éric Bailly protagonizou neste sábado uma entrada perigosíssima que terminou com a expulsão dele e a ida do adversário para o hospital.

No jogo a contar para a Taça de França com o modesto Hyeres o defesa costa-marfinense do Marselha acertou em cheio com os pitons no peito de Moussa N'Diaye, jogador da equipa do 4.º escalão. Bailly ainda ficou no chão ao contorcer-se com dores, mas isso nada lhe valeu para evitar uma expulsão óbvia.

Depois de ter estado a ser assistido no relvado durante vários minutos, N'Diaye seguiu de maca para uma ambulância, que o transportou até um hospital para observação.

O Marselha atuou em inferioridade numérica desde o minuto 15, mas acabou por vencer o jogo por 2-0 com golos de Alexis Sánchez e Bamba Dieng.

Veja a jogada: