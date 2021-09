O Wolverhampton é de longe a equipa mais portugues da Premier League, com nove jogadores lusos além dos vários elementos da equipa técnica liderada por Bruno Lage.

Nesta terça-feira, apareceu no centro de treinos mais um elemento que pode aumentar o contingente português às ordens de Lage: o filho mais velho de Rúben Neves.

O primogénito do médio internacional português mostrou que já dá uns toques, numa troca de passes com o pai. O melhor momento, contudo, é mesmo o final do vídeo, quando o filho festeja um golo como o pai faz.

Imperdível.