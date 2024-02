Ausente da final da Taça da Liga inglesa devido a uma lesão muscular, Darwin Nuñez pareceu ter sido milagrosamente curado... pelo golo de Virgil van Dijk aos 118 minutos.

No momento em que o defesa do Liverpool decidiu o jogo, o ex-avançado do Benfica saltou do banco, desceu as escadas da bancada a correr, salto o muro para o relvado e depois os placards publicitários. Tudo isto com uma facilidade ao nível da de um atleta de barreiras.

Aparentemente, não houve consequências físicas para Darwin, já que nesta segunda-feira os Reds não atualizaram o boletim clínico relativo ao jogador uruguaio e até brincaram com a situação.

Ora veja: