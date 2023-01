A noite foi tão infeliz que Ali Abbas pediu para ser substituído.

Logo ao segundo minuto do jogo com Omã, da Taça do Golfo, o guarda-redes do Iémen fez um autogolo, ao socar a bola para a própria baliza, na sequência de um canto.

A equipa ainda deu a volta ao marcar, mas o «frango» proporcionado ao minuto 37, na sequência de um livre direto, motivou uma reação imediata: Ali Abbas fez sinal para o banco a pedir a substituição.

Nem o penálti falhado por Omã pouco depois, com a bola atirada muito por cima, demoveu Ali Abbas. O guarda-redes do Iémen ficou no balneário, ao intervalo, mas Mohammed Khairalah, que entrou para o seu lugar, ainda viu Omã fazer o 3-2.

Veja o resumo do encontro: