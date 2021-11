Erik Lira celebrou a reviravolta do Pumas contra o Cruz Azul por 4-3 de forma insólita. Enquanto se encaminhava para o balneário, o jogador mexicano deu um calduço num polícia que estava à entrada do túnel e este ficou sem reação.



De resto, o médio já tinha feito um gesto semelhante depois de um dos golos do Pumas ao agarrar a cabeça de um membro da proteção civil que estava junto a uma das bancadas.





Ora veja os dois momentos: