Uma modesta equipa de futebol de sete de Londres, chamada Judas FC, venceu um torneio local e festejou como se tivesse ganho a Liga dos Campeões pelas ruas de Londres.

Num autocarro panorâmico, a equipa desfilou pelas principais ruas da cidades de Londres em festa, com os jogadores acompanhados pelas respetivas famílias a lançarem tochas de fumo e a exibirem, com orgulho, o pequeno troféu acabado de conquistar.

Melhor do que as palavras é mesmo ver as imagens deste desproporcional festejo do Judas FC: