Um momento de total antidesportivismo chega da Argentina, mais concretamente do futsal feminino.

Num jogo entre o Banfield e o Gimnasia de La Plata, disputado no sábado, com as duas equipas já apuradas para o play-off, e num momento em que o Banfield vencia por 2-0, as suas jogadoras começaram a marcar… autogolos.

Não um, não dois, não três, mas quatro autogolos, que fariam o resultado final: uma derrota por 4-2.

Com este resultado, O Banfield conseguiu evitar um adversário mais difícil no playoff, mas fê-lo de uma forma que envergonhou até o adversário.

«Estamos felizes por somar os três pontos, mas nãopela forma como o conseguimos. O Banfield marcou quatro autogolos. Não celebramos estas condutas antidesportivas», escreveu o Gimnasia nas redes sociais.

Veja a forma descarada como a equipa do Banfield marcou os quatro autogolos: