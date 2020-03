Quem viu All or Nothing, documentário sobre a temporada do Manchester City em 2017/18, percebeu claramente que Benjamin Mendy é um dos elementos mais brincalhões do balneário da equipa de Pep Guardiola.

Ora, o lateral francês voltou a mostrar essa faceta durante as celebrações da Taça da Liga inglesa. Tirou a máquina, aparentemente, a uma fotógrafa que estava de serviço e começou a registar imagens da festa enquanto fugia daquela que seria a dona do aparelho, que também acabou fotografada pelo jogador.

Veja o vídeo: