Michael marcou o golo do empate do Al-Hilal contra o Al Ittihad, já no período de descontos, um resultado que permitiu ao Al Nassr aproximar-se da liderança. Após marcar o golo, o avançado brasileiro decidiu celebrar à Cristiano Ronaldo.



Enquanto imitava a icónica celebração do português, alguém atirou um chinelo da bancada e tentou atingir Michael.



Com o empate, a equipa de Nuno Espírito Santo fica a apenas com três pontos de vantagem do Al Nassr, a três jornadas do fim da Liga saudita.



Veja o momento: