Quanto achamos que já vimos tudo no futebol, aparece sempre algo novo, não é verdade?

Nesta semana, o incrível aconteceu no Huracán-Barracas Central, jogo a contar para a Taça da Liga da Argentina.

Aos 87 minutos, a equipa da casa celebrou o 2-1, mas o pior veio depois. Ao analisar a jogada, o VAR descortinou uma irregularidade logo no início dela: o guarda-redes repôs a bola com a mão já para lá do limite da grande-área.

Por isso, o golo do Huracán foi anulado, dando lugar a um livre perigoso para o Barracas Central.

Sim senhor! O que aconteceu a seguir foi exatamento aquilo que o leitor já estará a pensar. A Lei de Murphy no seu expoente máximo. O Barracas Central marcou na sequência desse livre cobrado no quarto minuto do tempo de compensação e acabou por vencer por 2-1.

INCRÍVEL: