O embate entre as equipas femininas do Paris Saint-Germain e do Reims foi interrompido este sábado depois de um grupo de adeptos ter disparado fogo de artifício sobre o relvado.

O incidente aconteceu no início da segunda parte, quando o resultado estava ainda em 0-0. O fogo de artifício, lançado do exterior do Estádio Poissy, a baixa altitude, começou a rebentar junto ao relvado, bem perto das jogadoras que se retiraram, de imediato, em direção aos balneários.

O jogo já tinha sido interrompido na primeira parte devido ao lançamento de petardos, mas depois desta segunda interrupção, a equipa de arbitragem decidiu que não havia condições de segurança para prosseguir com a partida relativa à 4.ª jornada da liga francesa feminina.

Vejas as impressionantes imagens nos vídeos abaixo: