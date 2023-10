O tenista francês Benoit Paire abandonou o encontro ante o espanhol Pedro Martínez no segundo set, no Challenger de Málaga, na segunda-feira, num encontro em que perdia por 6-0 e 4-2 e no qual foi protagonista de pontos tão incríveis como, aparentemente, pouco profissionais.

No primeiro set, Paire não conseguiu qualquer break, perdeu os seus três jogos de serviço e foi despachado por 6-0 em 17 minutos.

Pelo meio, nesse primeiro set, foi incrível a forma como disputou alguns pontos: a exemplo, o ponto em que perde o serviço para 4-0, dando uma pancada sem qualquer nexo na bola, após a resposta de Martínez ao serviço. E, logo a seguir, no serviço do espanhol, a forma como nem se fez à bola no 15-0 e a subida à rede em que a bola nem passa para o outro lado e dita o 30-0.

Cinco minutos da prestação de Paire contra Martínez:

É certo que, pelo meio, ainda assinou alguns pontos de qualidade, mas Paire, atual n.º 123 do mundo (já esteve no top 20), esteve numa tarde de desnorte. Já no segundo set, por exemplo, quando perdia por 2-1 e estava em desvantagem de 0-15 no seu serviço, serviu… e a raquete fugiu-lhe por completo da mão.

Ao fim de 28 minutos de set, 45 minutos de jogo no total, Paire perdeu o seu serviço e, a perder por 4-2, foi na direção do árbitro, cumprimentou-o e foi também cumprimentar Martínez, abandonando a partida.

Este episódio polémico não é inédito na carreira do francês, que no passado já admitiu ter tido falta de motivação no ténis e problemas com o álcool, tendo mesmo feito uma desintoxicação.

Este ano, Paire até conquistou o Challenger de Puerto Vallarta e o de San Benedetto del Tronto, mas parece que nem tudo vai bem no gaulês de 34 anos...