Não foi um daqueles cortes que valem um golo, porque no final acabou por ser assinalado fora de jogo, mas bem que podia ter sido. E é por isso que está a correr o mundo.

Milan Skriniar, defesa-central do Inter, protagonizou um momento incrível no jogo da Taça de Itália entre os nerazzurri e a equipa de José Mourinho. Com Handanovic fora da baliza, Zaniolo rematou para aquele que seria - se não estivesse, claro, em posição irregular, o 1-1. Skriniar, que corria a alta velocidade na direção da baliza descoberta, chegou a tempo de desviar a bola com um toque subtil de cabeça antes de mergulhar no fundo das redes.

Cumprindo o protocolo aconselhado, a equipa de arbitragem deixou seguir o lance, assinalando só de seguida posição irregular ao jogador da Roma. Três minutos depois, aos 68m, o Inter chegou ao 2-0 através de Alexis Sánchez e acabou por seguir para as meias-finais da Taça.