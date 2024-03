Os campeonatos profissionais do país estão parados, devido às seleções, mas continua a jogar-se futebol por esse Portugal fora, e bom futebol.

Da série 1 da Divisão de Elite – Pro-nacional da Associação de Futebol do Porto chega-nos um dos golos do ano, da autoria de Zé Domingos, jogador do Leça.

Na receção ao Candal, o avançado recebeu uma bola de peito na área e rematou de bicicleta ao ângulo da baliza adversária – a bola ainda bateu na barra.

«Pedimos desculpa se reside em Leça e ouviu um tremendo barulho... aqui está o culpado: Zé Domingos, ou melhor... Spiderman. Acreditamos que irás ver este vídeo em loop​», escreveu o Leça nas redes sociais, equipa que acabou por vencer a partida por 3-1.

Ora veja: