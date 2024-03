Edinson Cavani marcou um golaço na vitória do Boca Juniors frente ao Central Norte, num jogo da Taça da Argentina. Na sequência de um belo desenho ofensivo dos «xeneizes», Merentiel recebeu na área e cruzou para a finalização acrobática do internacional uruguaio.



Uma prova de que a classe é permanente.



Este foi, de resto, o segundo golo do avançado de 37 anos na partida. O Boca Juniors venceu por 3-0 e Merentiel foi o autor do outro golo do gigante argentino.



Veja o golo de Cavani: