Agora é oficial: Edinson Cavani é reforço do Boca Juniors.

O emblema argentino já havia deixado a entender que a chegada do avançado de 36 anos estava iminente, e agora confirmou-a, com um vídeo publicado nas redes sociais.

Nessa publicação, de resto, o Boca revelou que Cavani vai usar o número 10.

Cavani chega ao Boca Juniors a custo zero, depois de ter rescindido com o Valência o contrato que ligava as duas partes até 2024.

Depois de 17 anos na Europa, divididos por Palermo, Nápoles, Paris Saint-Germain, Manchester United e Valência, o internacional uruguaio regressa ao futebol sul-americano.