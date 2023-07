O Famalicão anunciou a contratação de Otso Liimatta, uma das maiores promessas do futebol finlandês.



O jogador de 19 anos chega aos famalicenses proveniente do AC Oulu e assinou um contrato válido por quatro épocas, ou seja, até 2027.



O médio estreou-se na primeira divisão da Finlândia com apenas 16 anos, tornando-se num dos mais jovens de sempre a fazê-lo. Aos 19 anos, Liimatta já conta com mais de 50 jogos como profissional e é internacional jovem pela Finlândia, sendo atualmente presença assídua nos sub-19.