A Liga divulgou, esta quarta-feira, as datas e os horários dos jogos da primeira jornada.



O campeonato vai arrancar com o duelo entre o Sporting de Braga e o Famalicão, às 20h15 do dia 11 de agosto, sexta-feira.



Para sábado estão marcados três jogos com destaque para a receção do Sporting ao Vizela, que fechará o dia. Gil Vicente e Portimonense defrontam-se às 15h30 antes do embate entre Farense e Casa Pia (18h00).



Domingo é a vez de Rio Ave, Desp. Chaves, Arouca, Estoril, Vitória e Estrela da Amadora iniciarem a Liga 2023/24. A ronda vai fechar segunda-feira com o Moreirense-FC Porto, às 18h45, e com o Boavista-Benfica, às 20h45.



Os jogos da primeira jornada



Sexta-feira, 11 de agosto

Sp. Braga-Famalicão, 20h15



Sábado, 12 de agosto

Gil Vicente-Portimonense, 15h30

Farense-Casa Pia, 18h00

Sporting-Vizela, 20h30



Domingo, 13 de agosto

Rio Ave-Desp. Chaves, 15h30

Estrela da Amadora-Vitória, 18h00

Arouca-Estoril, 20h30



Segunda-feira, 14 de agosto

Moreirense-FC Porto, 18h45

Boavista-Benfica, 20h45