À margem da antevisão do dérbi entre FC Porto e Boavista, Sérgio Conceição comentou a intenção de Jorge Nuno Pinto da Costa marcar presença no banco dos dragões durante a final da Taça de Portugal, no Jamor.

«É uma honra estar com o presidente Pinto da Costa, seja na bancada ou no banco. A ambição dele é sempre de ganhar. Acredito que continuará a marcar presença, independentemente do lugar. E esse sentimento está espelhado no museu. Será bom o ter no banco, mas não dará qualquer extra, porque a nossa motivação é ganhar mais um título», começou por esclarecer, em conferência de imprensa, ao princípio da tarde deste sábado.

Quanto à renovação assinada na antecâmara das eleições no clube, Sérgio Conceição reiterou que não está em dívida para com o FC Porto.

«Assinei contrato de quatro anos. Estou aqui há sete anos e esta foi a terceira renovação. Continuamos em igualdade com os principais rivais. Passei para o papel aquilo que era já intenção. E todos os candidatos estavam de acordo. Não devo nada a este lugar e não quero falar mais disso. Peço que respeitem», sublinhou.

O FC Porto procura selar o terceiro posto da Liga. Aguardando pelo desfecho de outro dérbi, entre Vitória de Guimarães e Sp. Braga, os dragões entram em campo de olhos postos no pódio e para fechar a 33.ª jornada. De lembrar que, na última ronda, os azuis e brancos visitam os «Guerreiros».

O dérbi da Invicta, que principiará pelas 20h30 deste domingo, é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.