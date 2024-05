Durante a antevisão ao dérbi com o Boavista, agendado para a noite deste domingo, Sérgio Conceição comentou a convocatória de Evanilson e Wendell para a campanha do Brasil na Copa América.

«Fico feliz, já são mais de 20 jogadores que se estreiam nas respetivas seleções, o que também faz parte da nossa missão. Valoriza os ativos do clube», anotou, ao princípio da tarde deste sábado.

Em todo o caso, esta satisfação não desvia o foco de Sérgio Conceição da partida com as «Panteras», na penúltima jornada da Liga.

Questionado sobre a visita de André Villas-Boas ao Olival, durante a semana, o treinador dos dragões garante que nada mudou após as eleições.

«O ambiente nem ficou melhor nem pior com a passagem do presidente que foi eleito. É importante o novo presidente conhecer os funcionários. Tivemos uma conversa cordial, como é normal nesta casa. Quem trabalha aqui sabe que a ambição é uma caraterística obrigatória. Queremos conhecer as ideias do novo presidente, mas nada mudou», esclareceu.

O FC Porto procura selar o terceiro posto da Liga. Aguardando pelo desfecho de outro dérbi, entre Vitória de Guimarães e Sp. Braga, os dragões entram em campo de olhos postos no pódio. De lembrar que, na última ronda, os azuis e brancos visitam os «Guerreiros».

O dérbi da Invicta, que principiará pelas 20h30 deste domingo, é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.