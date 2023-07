Alexandre Penetra despediu-se do Famalicão através de uma mensagem publicada nas redes sociais e pouco depois, foi confirmado como reforço do AZ Alkmaar.



«Chegou o momento de abraçar um novo projeto. levo no meu coração a cidade, que tão bem me acolheu, o clube, que apostou em mim e me deu a oportunidade de jogar na Liga. Estou muito grato ao presidente, à equipa técnica, aos adeptos e a todos os meus companheiros de equipa, sem os quais não teria sido possível chegar aqui, depois de uma época feliz e bem-sucedida. Obrigado, Famalicão. Que o futuro seja sorridente para todos é o meu desejo», escreveu o internacional sub-21 português.



O defesa, de 21 anos, rende 4,5 milhões de euros aos minhotos, tal como escreveu o Maisfutebol em tempo oportuno e assinou por cinco épocas com o clube neerlandês.

Com grande parte da formação no Benfica, de onde saiu para os sub-23 do Famalicão em 2020, Penetra destacou-se nas duas últimas temporadas, na equipa principal, pela qual fez 70 jogos e seis golos. No último mês, esteve ao serviço da seleção sub-21 no Europeu 2023.

Penetra, que tanto joga a central como a lateral-direito, tinha contrato com o Famalicão até 2026. Natural de Sátão, distrito de Viseu, Penetra começou a formação na Escola de Futebol Os Pestinhas e passou pela Casa do Benfica de Viseu, antes de chegar ao Benfica em 2013/14.

O AZ foi quarto classificado do campeonato em 2022/23 e vai entrar em ação, nas competições europeias, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.



[artigo atualizado às 19h39 e originalmente escrito às 19h15]