O futebolista português Alexandre Penetra está prestes a deixar o Famalicão para ser reforço do AZ Alkmaar, dos Países Baixos. A informação foi avançada pelo Bola na Rede e confirmada, entretanto, pelo Maisfutebol, junto de fontes próximas do processo.

Ao que foi possível apurar pelo nosso jornal, o interesse do AZ no internacional sub-21 português levou à concretização do negócio esta sexta-feira. A transferência deverá rondar os 4,5 milhões de euros e Penetra prepara-se para assinar um contrato de cinco temporadas com o emblema neerlandês.

Com grande parte da formação no Benfica, de onde saiu para os sub-23 do Famalicão em 2020, Penetra destacou-se nos famalicenses nas duas últimas temporadas, na equipa principal, pela qual fez 70 jogos e seis golos. No último mês, esteve ao serviço da seleção sub-21 no Europeu 2023.

Penetra, que tanto joga a central como a lateral-direito, tinha contrato com o Famalicão até 2026. Natural de Sátão, distrito de Viseu, Penetra começou a formação na Escola de Futebol Os Pestinhas e passou pela Casa do Benfica de Viseu, antes de chegar ao Benfica em 2013/14.

O AZ foi quarto classificado do campeonato em 2022/23 e vai entrar em ação, nas competições europeias, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.