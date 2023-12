No futebol o que não faltam são talentos, seja com os pés, com as mãos, com a cabeça ou até com… a memória.

É o caso de um adepto do River Plate, que tem uma habilidade insólita - saber todos os resultados do clube no século 21.

No vídeo, o jovem é posto à prova pelos amigos. De jogo em jogo, adivinha o resultado e até os marcadores dos golos.

Um momento caricato ocorre quando um dos amigos o tenta enganar, indicando uma data em que o clube não jogou. Depois de pensar por breves momentos, o jovem afirma convicto que o River Plate não jogou nesse dia.

Ora veja: