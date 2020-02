O autarca de Bergamo justificou a falta de um aluno à escola. Giorgio Gori explicou que a ausência do miúdo está relacionada com a viagem a Milão para assistir ao encontro histórico da Atalanta na Liga dos Campeões.



«Informamos que o Edoardo vai estar ausente das aulas devido a um evento histórico-cultural. Ele vai assistir com o seu pai a um jogo histórico para Bergamo. Força, Atalanta», escreveu o político na justificação publicada nas redes sociais.



A viagem entre Bergamo e Milão dura cerca de uma hora e meia. O encontro entre Atalanta e Valência está agendado para as 20h00, desta quarta-feira.