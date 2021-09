Os adeptos do Betis que se deslocaram a Budapeste, para o embate desta quinta-feira com o Ferencvaros, para a Liga Europa, foram surpreendidos num bar, com a presença inesperada do presidente e do vice-presidente do clube do Benito Villamarín que fizeram questão de pagar uma «rodada» ao balcão aos determinados simpatizantes do clube da Andaluzia.

Budapeste está, nesta altura, pintada de verde e branco, a cor do clube de Sevilha, mas também do histórico Ferenvaros. A véspera do jogo foi motivo de festa para os espanhóis que viajaram da Andaluzia e que se concentraram nos bares do centro da capital da Hungria. Num deles, os adeptos foram surpreendidos pela presença do presidente Ángel Haro e do vice-presidente José Miguel López Catalán.

Os dirigentes juntaram-se aos adeptos e, junto ao balcão, numa altura em que a cerveja já era servida a rodos, anunciaram que estava «tudo pago».

A festa ganhou desde logo um novo impulso, com os dirigentes a juntarem-se aos adeptos nos tradicionais cânticos do clube onde joga o internacional português William Carvalho.

Ora veja: