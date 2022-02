Ferran Torres estreou-se a marcar com a camisola do Barcelona nas competições europeias… mas ninguém diria que era mesmo a camisola do dos culé.

É que no momento em que Torres fez o empate para o Barcelona diante do Nápoles, o plano da imagem mostra que a camisola não tinha o símbolo do clube.

Será que era por isso que no final da partida Ferran Torres estava tão desolado?