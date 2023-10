O final do jogo entre o AZ Alkmaar e Legia Varsóvia (1-0), na Liga Europa, ficou marcado por situações surreais, com o clube polaco a acusar a polícia neerlandesa de ter agredido o presidente do clube e com dois jogadores detidos, entre os quais o português Josué, que passou noite numa esquadra.

Antes do início do jogo já se tinham registado incidentes entre a polícia e um grupo de adeptos polacos que, sem bilhetes para o jogo, terá procurado forçar um dos acessos às bancadas do recinto do AZ Alkmaar. Deste primeiro incidente, um polícia ficou inconsciente, mas as autoridades acabaram por resolver a situação com recurso a gás pimenta.

Já depois do jogo, mais confusão, desta vez a envolver membros da comitiva oficial do Legia. O clube acusa a polícia neerlandesa de ter agredido o presidente, Dariusz Mioduski, quando a equipa polaca se preparava para abandonar o estádio. A comitiva polaca queixa-se igualmente do comportamento provocatório do staff do AZ Alkmaar.

As autoridades neerlandeses ainda não se pronunciaram sobre este incidente com o presidente do Legia, mas segundo avança a imprensa do país, terá havido uma troca de agressões entre membros do plantel da equipa polaca e um dos seguranças do estádio.

Os jornais dão conta que dois jogadores foram detidos, já no autocarro que iria transportar a equipa polaca rumo ao aeroporto.

Ao que o Maisfutebol apurou, a polícia terá entrado no veículo para deter Radovan Pankov - defesa sérvio que terá estado no centro da confusão com os stewards - e Josué, como capitão, intrometeu-se, acabando por ser igualmente levado pelas forças de autoridades, algemado.

Os dois jogadores do Legia Varsóvia passaram mesmo a noite detidos, apesar dos esforços do clube para conseguir a sua libertação, e devem ser presentes esta manhã a tribunal.

Quanto ao jogo, o AZ Alkmaar venceu por 1-0, com um golo solitário de Pavildis (52m), num jogo que terminou reduzido a dez, por expulsão de Lahdo. Além de Josué, jogaram ainda os portugueses Alexandre Penetra, pelo lado dos neerlandeses, e Yuri Ribeiro e Gil Dias, do lado dos polacos.

Josué detido e algemado pela polícia:

As imagens das alegadas agressões ao presidente do Legia: