O Granada empatou 2-2 nesta sexta-feira na visita ao Ath. Bilbao, em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola, num jogo decidido com um autogolo de Luís Maximiano.

Não, não. Não foi um simples autogolo. Foi ‘O’ autogolo. Não pela infelicidade em si de Max, mas por toda a jogada.

Acredite: é um dos momentos mais surreais dos tempos recentes num campo de futebol.

No que diz respeito à restante história do jogo, Raúl Garcia deu vantagem ao Ath. Bilbao aos 10m, o Granada fez a reviravolta com golos de Machis (25m) e Molina (34m), antes do tal lance infeliz que Maximiano concluiu em autogolo.

O Ath. Bilbao é oitavo classificado, com 20 pontos, enquanto o Granada é 16.º, com 12.