Após ter sido oficializado como reforço do Vitória de Setúbal, Derick Poloni assinou pelo Casa Pia, da II Liga.



O lateral-esquerdo que foi anunciado pelos sadinos em agosto, mas acabou por sair devido à descida ao Campeonato de Portugal.



Derick Poloni chegou a Portugal em 2013, para representar a Académica B, depois de ter passado pelo São Paulo nos escalões de formação. Depois de uma temporada nos estudantes, o lateral esquerdo jogou, ainda, no Sourense, Anadia e, nas últimas três temporadas, foi pedra basilar na defesa do Leixões na II Liga.