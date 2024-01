Por vezes, as oportunidades surgem quando menos se espera e o vídeo que lhe trazemos é a prova disso mesmo.

Lionel Messi a assinar uma camisola da seleção da Argentina no meio do trânsito, num vídeo que está a viralizar nesta quinta-feira.

Ao saber que o craque albiceleste estava por ali, o aficionado, possivelmente compatriota da estrela do Inter Miami, aproveitou para lhe atirar para dentro do carro uma camisola que trazia com ele. Pacientemente, Messi assinou-a, esticou para o lado do pendura e entregou-lha em mãos antes de ir à vida dele.

A camisola era alusiva à final da Copa América de 2021, na qual a Argentina derrotou o Brasil por 1-0 no Maracanã com um golo de Ángel Di María, jogador do Benfica.