A amizade do norte-americano Dennis Rodman, antigo jogador da NBA e King Jong-un é já bastante conhecida.

Mas agora, Rodman recordou a primeira vez que esteve na Coreia do Norte e a forma impressionante como foi recebido.

«Foi incrível. Quando saí do avião havia uma carpete vermelha e toda a gente estava de uniforme. Entrei no aeroporto, estavam umas 80 pessoas em redor, todas encostadas à parede, e eu no meio», recordou, numa conversa com Mike Tyson.

Acabaria por ser num jogo de basquetebol que fazia parte da visita, que Rodman iria conhecer o líder norte-americano e também esse episódio foi impressionante para o antigo basquetebolista.

«Estavam 22 mil pessoas que de repente se puseram de pé e começaram a aplaudir», detalha, assumindo que pensava que os aplausos eram para ele, até que viu King Jong-un. Perguntei 'mas quem é este tipo?'. E responderam-me 'é o nosso líder'».

Após o jogo, Dennis Rodman foi convidado para jantar com Kim Jong-un e também daí surgiu um episódio inesquecível para o norte-americano.

«O que recordo a seguir é que estávamos a jantar, completamente bêbados. Ele começou a cantar karaoke e eu sem fazer ideia do que raio estava ele a dizer. Até que aparece uma girlsband, com umas 18 miúdas incríveis, mas só tocaram uma canção. Uma m*rda de uma canção», relatou.