Uma dupla improvável. Mike Tyson, antiga lenda do boxe, recebeu Serena Williams, melhor tenista de todos os tempos, com 23 Grand Slams no currículo, para lhe dar umas aulas de pugilismo. No final, o antigo campeão manifestou-se impressionado com a força da tenista e, em jeito de brincadeira, disse mesmo que «não subiria a um ringue com ela».

O encontro teve lugar em Boca Raton, na Florida, no âmbito da preparação da tenista norte-americana para o regresso ao circuito mundial em 2020. Mike Tyson, de 53 anos, demonstrou a Serena, de 37, como se fazem as movimentações no boxe, como aplicar jabs e diretos e como bater num saco de areia.

Serena entusiasmou-se e aplicou 75 socos no saco de areia em apenas 36 segundos. «Ela tem alguma potência. Eu não subiria a um ringue com esta GOAT [Greatest Of All Time]», escreveu depois Tyson nas redes sociais.

A verdade é que é mesmo impressionante, ora veja: