A paixão pelo desporto não esmorece com a pandemia de Covid-19. Que o digam duas jovens italianas, residentes na região de Ligúria, onde fica a cidade de Génova.



As duas decidiram jogar ténis no topo dos prédios onde vivem. O mais impressionante é a qualidade exibida pelas duas jovens, visto que a bola nem esteve perto de cair à rua.



Criativas, as italianas não quebraram as regras de distanciamento social.



Este é, porventura, o vídeo mais original que vai ver este domingo.