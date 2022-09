O encontro entre Adrian Andreev e Corentin Moutet, do torneio de Orleans do circuito Challenger, ficou marcado por um momento tenso junto à rede, já no final do encontro.



Imediatamente depois de se cumprimentarem, os dois tenistas trocaram empurrões e o árbitro da partida teve mesmo que descer da cadeira e impedir que os dois tenistas chegassem a vias de facto.



Refira-se que o tenista búlgaro, Andreev, triunfou sobre o gaulês em três sets com os parciais de 2-6, 7-6 (3) e 7-6 (2), avançando para os quartos de final do torneio.



Veja como tudo aconteceu: