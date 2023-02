Já muito se escreveu sobre a relação conturbada entre José Mourinho e Iker Casillas, quando trabalharam juntos no Real Madrid.

O guarda-redes espanhol era um ícone dos merengues, o capitão do clube, mas o treinador português não hesitou em colocá-lo no banco perante exibições menos conseguidas.

Agora, voltou a haver um novo episódio entre os dois que podia voltar a levantar polémica… mas parece ter sido brincadeira.

Mourinho surgiu num vídeo da Kings League, num programa no qual estava Casillas para deixar apenas uma frase: «Se o sentei no banco, por alguma razão será: é muito mau».

Perante a declaração, e com o restante painel a gozar com o ex-FC Porto, incluindo Piqué, Casillas não se aguentou e rebolou no chão a rir.

Imperdível!