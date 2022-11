Ser sósia de um futebolista no Brasil pode ser quase considerado um emprego.

São às dezenas, cada um mais específico do que o outro. E o de Neymar será um dos mais parecidos com o futebolista.

Como o próprio provou no Qatar, no dia do jogo com a Suíça.

O sósia do avançado brasileiro, que falou o jogo por lesão, enganou toda a gente, e conseguiu ser levado pelos seguranças até ao relvado da partida. Mais, o falso Neymar acabou a tirar fotografias com os seguranças.

Inacreditável!

Também nas bancadas o adepto foi enganou toda a gente e provocou euforia total.