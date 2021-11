Na última jornada do grupo D da qualificação africana para o Mundial 2022, os Camarões venceram a Costa do Marfim e garantiram um lugar no play-off.



No final do encontro, o técnico da seleção camaronesa, António Conceição, não conseguiu falar à imprensa. A sala de imprensa foi invadida pelos jogadores dos Camarões que fizeram em festa em cima de uma mesa.



Na terceira e última fase do apuramento africano, da qual vão sair os cinco apurados, estão Camarões, Tunísia, Nigéria, Argélia, Mali, Egito, de Carlos Queiroz, Gana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo.



Veja: