Amante de tatuagens, era mais ou menos óbvio que, mais dia menos dia, a conquista do Mundial 2022 ficasse cravada na pele de Nicolás Otamendi.

Aconteceu agora: não só através da taça e de mensagens marcantes, mas principalmente de Lionel Messi, numa clara homenagem ao homem que liderou a albiceleste durante a campanha rumo ao tri. Num vídeo partilhado pelo capitão do Benfica nas redes sociais, é possível ver duas imagens de Messi: uma de costas com as mãos a apontar para o céu e outra a acariciar o troféu.

Messi não tardou a reagir e mostrou-se sensibilizado com o gesto do companheiro de seleção e amigo. «Vi um monte de coisas espetaculares que fizeram de mim no Mundial, mas que um companheiro e um amigo como Otamendi faça esta tatuagem, é algo mais do que especial!!! Muito obrigado, Ota!!!», escreveu.

O defesa-central devolveu com mais uma homenagem, esta por palavras. «As coisas que viste não são nada comparadas com o que nós vemos a jogar ao teu lado. Não és só um país inteiro, és a história deste desporto. Adoro-te, amigo.»

Lionel Messi marcou sete golos e assinou três assistências no Mundial, tendo sido eleito o melhor jogador da prova.