«F*** the tories!», ou «os conservadores que se f****», era a mensagem escrita nas chuteiras de Paul Mullin, que insultava o Partido Conservador, atualmente no poder no Reino Unido.

Porém, o avançado do Wrexham, que compete no quinto escalão do futebol inglês, não pôde usar as botas personalizadas, ontem, na receção ao Halifax, nem em qualquer outro jogo.

O clube galês, detido agora pelos atores norte-americanos Ryan Reynolds e Rob McElhenney, reagiu em comunicado e anunciou a proibição do uso das chuteiras.

«As fotografias tiradas no Racecourse Ground [estádio do Wrexham] foram-no sem o nosso conhecimento ou aprovação. O clube adotou uma posição neutra em várias questões com dimensão política e tenciona continuar a fazê-lo no futuro», justificou o Wrexham, admitindo o direito dos jogadores a opiniões políticas, desde que não vincule o clube.

Rishi Sunak tomou posse na terça-feira como novo primeiro-ministro britânico, na sequência da demissão de Liz Truss, também do Partido Conservador.