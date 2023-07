O futebol está cheio de episódios insólitos, mas não é todos os dias que uma ambulância acaba trancada em pleno relvado vários minutos porque alguém se esqueceu das chaves no interior.



Não acredita? É verdade. Aconteceu num jogo de juvenis entre o Barrio Guaraní e o 6 de Enero, no Paraguai. Um atleta caiu inanimado no relvado, o que obrigou à entrada dos paramédicos no terreno de jogo. O único problema foi que ao saírem da ambulância, esqueceram-se das chaves no interior e ficaram impedidos de entrar, visto que as portas estavam bloqueadas.



«Forçaram a porta por cima, tentaram retirar a fechadura com um arame, mas nada funcionou até que um senhor pediu uma haste. Conseguiram abrir a ambulância e retirá-la do terreno de jogo. Pensaram em rebocar a ambulância, mas não o fizeram para não estragar o campo por causa de um jogo da primeira divisão que se iria jogar depois», relatou um jornalista local, ao jornal «Extra».



O jogo terminou, refira-se, com o triunfo do Barrio Guaraní e o atleta que necessitou de assistência médica recuperou.



Veja como tudo aconteceu: