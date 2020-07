Passe o exagero, mas será este um dos melhores golos de bicicleta de sempre?

O avançado brasileiro Rodrigo Dias teve uma execução perfeita no jogo do campeonato do Vietname.

O duelo entre o Quang Nam e o Sai Gon teve muitos golos, mas nenhum comparável com esta bicicleta de levantar o estádio.

Para ver e rever: que golaço!