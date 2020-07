O PSG prepara o duelo contra a Atalanta nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, agendado para o playoff a realizar em Lisboa, e deu uma prova de força no teste contra o Beveren.



Neymar, especialmente ele, esteve inspiradíssimo. Além de ter feito um dos sete golos da tarde, Neymar ensaiou com Mauro Icardi um penálti ´à Cruyff' - que pode ver no segundo dos vídeos - e teve um momento sublime na esquerda do ataque.

O brasileiro evitou que uma bola saísse, em esforço, e depois fez o que podem ver nas imagens. Olhar para um lado, passe para o outro, com uma simulação e um drible também na jogada.

Importa referir que o amigável no Parque dos Princípes teve cinco mil espetadores nas bancadas.

VÍDEO: o pormenor maravilhoso de Neymar

V

VÍDEO: o penálti 'à Cruyff' com Icardi