Chama-se Rúben Lima, é português e marcou aquele que está a ser descrito em Inglaterra como «o golo do ano».

O jogador de 25 anos dos galeses do Buckley Town arrancou antes do meio-campo, passou por três adversários e finalizou a jogada individual com um vistoso chapéu de «rabona».

O golo foi marcado frente ao AFC Liverpool num jogo de pré-época, deixou os companheiros de mãos na cabeça, e se não é candidato ao Puskas, não sabemos que golos podem vir a ser.