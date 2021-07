O duelo entre SC Marinhense e HA Cambra, para a Zona Norte da II Divisão, ficou marcado pelo triunfo da equipa local (4-2) e por um golo simplesmente inacreditável do argentino Pablo Gonzalez.



O jogador do Marinhense decidiu surpreender o guarda-redes contrário, os adeptos presentes no pavilhão e até os comentadores, que nunca tinham visto algo assim.



Contudo, embora tenha sido validado, o lance gera dúvidas. Pablo Gonzalez levantou demasiado o stick, colocando em causa a integridade física do guarda-redes do HA Cambra? Ou tocou na bola com a mão, permitindo dessa forma que rodasse e rematasse com aquela facilidade?



Veja o lance e avalie.