O avançado internacional sérvio Aleksandar Prijovic foi detido num hotel de Belgrado, capital da Sérvia, por desrespeitar as indicações das autoridades, que proíbem ajuntamentos de mais de duas pessoas.

O jogador do Al Itthihad, equipa da Arábia Saudita, foi apanhado pela polícia num convívio com outras 19 pessoas, que também foram detidas.

Prijovic, que pode ser punido com pena de prisão até três anos, é pelo menos o segundo futebolista internacional sérvio a violar o estado de confinamento obrigatório, depois de Luka Jovic, ex-jogador do Benfica e atualmente no Real Madrid.

Até este fim de semana, a Sérvia já tinha perto de 1.500 casos de Covid-19. O estado de emergência neste país obriga ao recolhimento entre as 17h00 e as 05h00 da manhã.