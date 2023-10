Morten Hjulmand deixou o futebol italiano no verão, para ser reforço do Sporting, mas continua a ser notícia em Lecce por causa do... trânsito.

Segundo o Corriere del Mezzogiorno, o médio dos leões foi multado 103 vezes no espaço de um mês, em 2021, por, alegadamente, ter conduzido numa zona de trânsito restrito.

Dessas 103 multas, 23 foram anuladas, uma vez que o internacional dinamarquês só recebeu a notificação mais de um ano depois, e após o jogador ter recorrido. As restantes continuam a ter de ser pagas. De resto, o munícipio foi condenado a pagar 520 euros, referentes a ajudas em custos judiciais.

O assunto foi tema na comissão orçamental de Lecce, onde o presidente do organismo, Pierpaolo Patti, falou do tema.

«O nosso município nada fez em relação ao pedido feito por um cidadão para anular 23 multas que lhe foram aplicadas. Só mais tarde é que o município admitiu os erros perante o juiz, que o ordenou a pagar as custas judiciais", referiu.

«Se foi um erro, não podia ter sido resolvido mais cedo, quando o cidadão o reportou? Temos de ter cuidado. Precisamos de uma administração mais próxima das pessoas, que perceba os erros e que interceda para os corrigir», atirou.

Hjulmand, refira-se, representou o Lecce entre janeiro de 2021 e agosto de 2023.