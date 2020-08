Diz a sabedoria popular que o diabo está nos detalhes. E, no futebol, os detalhes são o que decide a maioria dos jogos.

Neste sábado, essa máxima esteve bem presente no Manchester City-Lyon e ficou condensada entre os 86 e os 87 minutos, período decisivo do encontro realizado em Alvalade.

Com 2-1 no marcador a favor dos franceses, Raheem Sterling fez o impensável com a baliza escancarada: atirou por cima, desperdiçando uma soberana ocasião para igualar a partida e levá-la, eventualmente, para o prolongamento.

Altura de entrar em cena uma outra máxima, esta aplicada tantas e tantas vezes ao futebol: «Quem não marca, sofre». E bastaram 59 segundos para isso suceder. Anthony Lopes bateu o pontapé de baliza após o falhanço clamoroso de Sterling, os citizens perderam a bola e, no seguimento, o Lyon chegou ao 3-1 por Moussa Dembélé, que sentenciou o jogo.